Pune Road Accident : सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख देने का ऐलान किया

Nov 13, 2025, 05:30 PM
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पुणे में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए।

यह दुर्घटना पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले पुल के पास हुई, जहां दो कंटेनर आपस में टकरा गए, जिससे ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद एक तेज रफ्तार कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मन एक्स पर लिखा, "पुणे में नए पुल पर हुए हादसे में कुछ लोगों की जान जाने की घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।"

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दो कंटेनरों की टक्कर और उसमें फंसी एक कार में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर बहुत दर्दनाक है। मैं मृतकों को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक्स पोस्ट में कहा, "दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि। दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ नागरिकों के मारे जाने का समाचार हृदय को अत्यंत पीड़ा पहुंचाता है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर इन परिवारों को इस दुःख से उबरने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना है।"

एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि पुणे में नवले ब्रिज एक ब्लैक स्पॉट में बदल गया है, जहां अब तक हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है।

उन्होंने कहा, "एक दुर्घटना में 9 से ज्यादा लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण जान चली गई। नवले ब्रिज पर ट्रैफिक जाम और भारी वाहनों की आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। यहां लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद, प्रशासन आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। इन सभी दिवंगत नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि।"

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, "पुणे के नवले ब्रिज पर हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। इस हादसे में घायल हुए नागरिकों का इलाज जारी है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं।"

--आईएएनएस

 

 

