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Pulwama News : पुलवामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग की मदद से अवैध लकड़ी की भारी खेप बरामद

पुलवामा में लकड़ी तस्करी नाकाम, पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को पकड़ा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 09:22 AM
पुलवामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग की मदद से अवैध लकड़ी की भारी खेप बरामद

पुलवामा: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की, जिसमें 6 लकड़ी के बीम और 7 कच्चे गोल लट्ठे शामिल थे।

यह मामला 3 मई का बताया जा रहा है, जब पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि संगरवानी इलाके में एक व्यक्ति ने अपने कच्चे मकान (कोठा) में जंगल की अवैध लकड़ी छिपा रखी है। सूचना के आधार पर पुलिस पोस्ट संगरवानी की टीम ने तुरंत छापा मारा। इस कार्रवाई में वन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे ताकि पूरी जांच सही तरीके से हो सके।

यह लकड़ी आरोपी लियाकत अहमद डोई निवासी सोनाबांजर के घर से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक, यह लकड़ी अवैध तरीके से जंगल से काटकर वहां छिपाई गई थी और आगे बेचने की तैयारी थी लेकिन समय रहते पुलिस ने इस पूरे खेल को पकड़ लिया और तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया।

बरामद की गई लकड़ी को बाद में आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और वन अधिनियम की धारा 26 के तहत दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ जंगलों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन पर भी गंभीर असर डालती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पुलवामा पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जो प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि अगर कहीं भी इस तरह की अवैध लकड़ी कटाई या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम

 

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