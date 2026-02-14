Pulwama Attack Anniversary : शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि, लेथपोरा में सीआरपीएफ स्मारक पर विशेष समारोह

श्रीनगर: 14 फरवरी 2026 को पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी मनाई गई। इस काले दिन को याद करते हुए लेथपोरा स्थित 185 बीएन सीआरपीएफ के शहीद स्मारक पर एक भावुक और यादगार समारोह आयोजित किया गया।

इस समारोह में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जम्मू-कश्मीर जोन के अतिरिक्त महानिदेशक राजेश कुमार, कश्मीर ऑपरेशंस सेक्टर के महानिरीक्षक विनीत बृज लाल, श्रीनगर सेक्टर के आईजी पवन कुमार शर्मा सहित आर्मी, बीएसएफ, आईटीबी, एसएसबी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

समारोह की शुरुआत पुष्पांजलि अर्पण से हुई। सभी अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और जवानों ने शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर अपने बहादुर साथियों को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के सेरेमोनियल गार्ड ने शानदार सलामी दी। इसके बाद एक मिनट का मौन रखा गया और बिगुल की मधुर धुन बजाई गई। पूरा माहौल भावुक हो उठा, क्योंकि लोग उन वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर आंसू बहा रहे थे, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई।

शहीदों की स्मृति में सीआरपीएफ ने हर साल की तरह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। इस कैंप में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया और श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल को 100 से अधिक यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया। वॉलंटियर्स का उत्साह देखते ही बनता था, जो शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान जाहिर कर रहा था।

14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपोरा में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी से हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला देश के लिए एक बड़ा सदमा था। आज सात साल बाद भी पूरा देश इन शहीदों को याद कर श्रद्धा और गर्व से नतमस्तक है।

--आईएएनएस