Puducherry Election Voting : पुडुचेरी में मतदान जारी, भाजपा ने एनडीए के लिए मजबूत जनादेश की अपील की

चेन्नई: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सभी 30 सीटों पर मतदान शुरू होते ही तमिलनाडु भाजपा ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मजबूत जनादेश देने की अपील की है। पार्टी ने इस चुनाव को 'ऐतिहासिक अवसर' बताते हुए कहा कि जनता के पास विकास की रफ्तार को और तेज करने का मौका है।

भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व में चल रही 'डबल इंजन सरकार' ने समन्वित तरीके से काम करते हुए कई ठोस परिणाम दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए या पूरे किए गए हैं।

एएनएस प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार किया गया है। पुडुचेरी में बुजुर्गों को देश में सबसे अधिक पेंशन दी जा रही है और महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी लागू की गई है।

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान बेरोजगारी में काफी कमी आई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी मजबूत किया गया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिला है।

वहीं, एएनएस प्रसाद ने पिछली कांग्रेस-डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरियां और नीतिगत विफलताएं देखने को मिली थीं, जिससे विकास रुक गया और जनता का भरोसा कमजोर हुआ।

भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुडुचेरी को एक बड़े आईटी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत आईटी कॉरिडोर और हाई-टेक इंडस्ट्री के विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का पलायन कम होगा।

फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश में मतदान जारी है, जहां शासन, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार और नेतृत्व जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं। अब 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनी रहती है या राजनीतिक दिशा में बदलाव आता है।

--आईएएनएस