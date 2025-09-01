पुडुचेरी: बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्‍पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। देश के कई राज्‍यों में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी क्रम में पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय भाषा का इस्‍तेमाल करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हुए पुडुचेरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदेश अध्यक्ष रामलिंगम के नेतृत्व में एक हजार से ज्‍यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। भाजपा ने इस मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके बारे में बुरा-भला कहने का आरोप लगाया है, जिससे काफी विवाद हुआ है।

पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की।

पुडुचेरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामलिंगम के नेतृत्व में मंत्री जनकुमार, विधायक कल्याण सुंदरम, साईं सरवनकुमार, सेल्वम, दीपयंतन और अन्य सहित एक हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी पांचाली से मराईमलाई आदिगल सलाई और अन्ना सलाई होते हुए वैचियाल रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव किया।

इस दौरान, पुलिस ने उन्हें अन्ना सलाई-अंबालाथदैयार मठम रोड जंक्शन पर रोक दिया और उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पलें फेंकी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई।