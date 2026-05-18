'कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे', तमिलनाडु चुनाव में हार के बाद पी त्यागराजन का ऐलान

चेन्नई: डीएमके के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व वित्त मंत्री पी त्यागराजन (पीटीआर) ने घोषणा की कि तमिलनाडु विधानसभा चुनावो में पार्टी की हार के बाद वह कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित पद पर एक दशक बिताने के बाद अब वह छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं।

चुनावी नतीजों और तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक माहौल पर एक विस्तृत बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन से कुछ हफ्ते दूर रहने और एक आम नागरिक के तौर पर अपनी जिंदगी से फिर से जुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस ब्रेक से उन्हें उन मौकों को पाने का मौका मिलेगा जो सार्वजनिक पद पर रहते हुए उनके लिए पहुंच से बाहर रहे थे। इनमें भारत और विदेश में लेक्चर देने और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के निमंत्रण शामिल हैं।

PTR ने यह भी बताया कि उनकी योजना एक किताब लिखने के लिए समय निकालने की है। अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ-साथ, उन्होंने कहा कि हाल ही में 60 साल के होने के बाद, उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और ज्यादा संतुलित जीवनशैली अपनाएंगे।

पूर्व मंत्री ने यह भी साफ किया कि उनके इस फैसले को राजनीति से हमेशा के लिए अलग होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इस सच्चाई को अपना रहा हूं कि कुछ समय के लिए, कम से कम अगले चुनाव तक, मैं कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं रहूंगा। लेकिन जनसेवा और बदलाव का माध्यम बनने का मेरा जुनून जरा भी कम नहीं हुआ है। मैं नई ऊर्जा और ताजगी के साथ वापस आऊंगा।

पीटीआर हाल के वर्षों में डीएमके के प्रमुख और मुखर चेहरों में से एक रहे हैं। शासन और आर्थिक नीति से जुड़े मामलों पर अपने मजबूत विचारों के लिए उन्हें पहचान मिली है।

वह पहली बार 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मदुरै सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, और 2021 में उन्होंने इस सीट को बरकरार रखा। उस साल डीएमके की जीत के बाद एणके स्टालिन ने उन्हें वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री नियुक्त किया।

अपने कार्यकाल के दौरान पीटीआर ने एक 'श्वेत पत्र' जारी किया, जिसमें तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति और कर्ज के ब्योरे का विस्तृत विवरण दिया गया था। मई 2023 में कैबिनेट में हुए फेरबदल के दौरान, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का प्रभार सौंपा गया। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके चुनावी सफर को एक बड़ा झटका लगा, जब वे मदुरै सेंट्रल सीट से टीवीके के उम्मीदवार मधर बदुरुद्दीन से चुनाव हार गए। मधर बदुरुद्दीन ने 19,000 से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से यह निर्णायक जीत हासिल की थी।

--आईएएनएस

पीएसके