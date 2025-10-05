भारत समाचार

Priyanka Gandhi Wayanad : प्रियंका गांधी ने वायनाड में 'पेयजल परियोजना' का उद्घाटन किया

प्रियंका गांधी ने वायनाड में जल परियोजना का उद्घाटन किया, स्थायी समाधान पर फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 05, 2025, 03:24 AM
केरल : प्रियंका गांधी ने वायनाड में 'पेयजल परियोजना' का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में चल रहे काम लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही यह भी यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे भाई राहुल गांधी द्वारा स्वीकृत एक परियोजना का उद्घाटन करने और इन सभी प्यारी महिलाओं के लिए पानी उपलब्ध कराने में सक्षम होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।"

इस परियोजना का उद्देश्य मायलुकुन्नू के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना है, जो स्थानीय समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग है।

प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की थी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा भी की थी।

उन्होंने बताया कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की लंबे समय तक की स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई थी।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैंने विभाग के अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के मुद्दों पर भी चर्चा की और हमने दिशा बैठक में भी इस पर चर्चा की।"

प्रियंका ने आगे बताया कि समीक्षा बैठक में कुछ अनुवर्ती कदम उठाने की सिफारिश की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब परियोजनाएं समुदाय को सौंपी जाएं, तो कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता मिले।

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2019 से 2024 तक वायनाड से सांसद थे और मई 2024 के आम चुनाव में फिर से चुनाव लड़ा था जिसमें वे जीत गए थे, हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी चुनाव जीता था, इसलिए उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने वायनाड से जीत हासिल की थी।

 

 

community welfareKerala PoliticsWater ProjectRahul GandhiCongress LeadershipWayanad DevelopmentPriyanka Gandhi

