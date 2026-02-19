भारत समाचार

Kamakhya Temple Visit : असम दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, मां कामाख्या देवी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

कामाख्या दर्शन के बाद असम चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठकें
Feb 19, 2026, 10:48 AM
असम दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, मां कामाख्या देवी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

गुवाहाटी: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को दो दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचीं। यहां उन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर भी साझा की।

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ''असम में मां कामाख्या देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं असम व समस्त देश के कल्याण की कामना की। हमारे हर एक भारतवासी भाई-बहन पर मां की कृपा बनी रहे। जय मां कामाख्या।''

इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी माता की चुनरी ओढ़े, माला लटकाए और माथे पर टीका लगाए दिखाई दी। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा सांसद गौरव गोगोई भी नजर आए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बोरझार में प्रसिद्ध गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद प्रियंका गांधी सीधे ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर पहुंची और वहां पूजा-अर्चना की।

मंदिर दर्शन के बाद वह राजीव भवन पहुंचीं, जो असम प्रदेश कांग्रेस समिति का मुख्यालय है। यहां वह उम्मीदवारों के चयन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी असम में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर करीब से नजर रख रही हैं। पार्टी के पदाधिकारी बता रहे हैं कि इस बार उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ऐसा व्यापक और व्यवस्थित तरीका अपनाया गया है, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं से विस्तृत सुझाव और जानकारी ली जा रही है।

राजीव भवन में होने वाली बैठकों में संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा, संगठन की तैयारियों की समीक्षा होगी, और राज्य नेतृत्व तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि चुनाव से पहले जीतने योग्य उम्मीदवार तय करने और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है।

असम कांग्रेस के नेताओं ने यह भी संकेत दिया कि प्रियंका गांधी आने वाले महीनों में राज्य के कई और दौरे कर सकती हैं। इन दौरों का उद्देश्य जमीन पर हो रही प्रगति पर नजर रखना, अलग-अलग क्षेत्रों से राजनीतिक सुझाव लेना और चुनाव अभियान तेज होने पर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच करीबी बातचीत बनाए रखना होगा।

कांग्रेस उम्मीदवार चयन का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय नेतृत्व से विचार-विमर्श के बाद फरवरी के अंत तक असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है।

--आईएएनएस

 

 

