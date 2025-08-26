Priyanka Gandhi Bihar: प्रियंका गांधी आज बिहार में राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होंगी

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को बिहार के सुपौल में 'वोटर अधिकार यात्रा' में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगी।

यह यात्रा इंडिया ब्लॉक के राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता अधिकारों और कथित वोट दमन के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसमें कांग्रेस और विपक्षी नेता सक्रिय हैं।

राहुल गांधी सुबह 8 बजे सुपौल शहर के हुसैन चौक से यात्रा शुरू करेंगे। उनका काफिला महावीर चौक, गांधी मैदान और लोहिया नगर चौक से होते हुए डिग्री कॉलेज चौक पर समाप्त होगा।

आसपास के जिलों जैसे सहरसा और मधेपुरा से पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होंगे।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश साहनी भी सुपौल में यात्रा में हिस्सा लेंगे। उनकी मौजूदगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पर दबाव बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के समन्वित प्रयास को दर्शाती है।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने पुष्टि की है कि प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को बिहार में होंगी। वह मंगलवार को सुपौल में मुख्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और बुधवार को सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में दर्शन करेंगी।

वोटर अधिकार यात्रा, जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई, ने बिहार में काफी क्षेत्र कवर किया है। रविवार को, राहुल गांधी ने सीमांचल चरण में 2 किमी तक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चलाकर लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें बीपीसीसी अध्यक्ष राजेश राम उनके साथ थे।

उन्होंने पूर्णिया-अररिया मार्ग पर जलालगढ़ के पास एक ढाबे पर रुककर स्थानीय लोगों के साथ चाय पर बातचीत भी की।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस यात्रा का मकसद वोटर दमन और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मुद्दों को उजागर करना है, इसे "चुनावी अधिकारों की रक्षा की लड़ाई" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।