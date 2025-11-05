भारत समाचार

Priyanka Gandhi Statement : मेरा भाई देशभक्त है, सेना का अपमान नहीं कर सकता: प्रियंका गांधी वाड्रा

प्रियंका गांधी ने भाई राहुल का किया बचाव, कहा सेना का सम्मान करते हैं, अपमान नहीं
Nov 05, 2025, 03:37 PM
बेतिया: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का बचाव किया है, जिसे लेकर भाजपा और एनडीए में शामिल राजनीतिक दल उन पर हावी हो रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना में देश की 10 फीसदी आबादी का नियंत्रण है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मेरा भाई कभी भी सेना के अपमान में कुछ नहीं कह सकता। वे देशभक्त हैं और सेना की भलाई चाहते हैं।

बेतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरा भाई कभी ऐसा कुछ नहीं कह सकता है जिससे सेना का अपमान हो। वह तो सेना का सम्मान करता है, सेना की भलाई चाहता है, और जो सच्चाई होती है, उसे सभी के सामने रखता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह अपमान कर सकते हैं? वह कभी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सेना की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वे देश के लिए समर्पित हैं, और वे मेरे भाई हैं। वे सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं।

प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि अगर चुनाव चोरी कर सरकार बनाई जाएगी तो लोकतंत्र कहां बचा है? ऐसी सरकार से क्या फायदा जो चोरी कर बनाई जाए?

मीडिया से सवाल करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि कैसे चुनाव चोरी किया गया, इस पर सवाल क्यों नहीं करते?

बिहार में प्रथम चरण के मतदान से पहले उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, तो साफ हो जाएगा कि जैसे अन्य राज्यों में हुआ, वही बिहार में भी होगा।

--आईएएनएस

 

 

