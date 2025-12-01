भारत समाचार

Priyanka Chaturvedi : सरकार खुद नहीं चाहती संसद का सत्र चले: शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

शीतकालीन सत्र से पहले प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 01, 2025, 07:39 AM
सरकार खुद नहीं चाहती संसद का सत्र चले: शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

नई दिल्ली: शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए कि सरकार की स्वयं यह मंशा नहीं है कि संसद का सत्र चले।

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भाजपाई इस अहंकार में बैठे हुए हैं कि हर जगह सत्ता बना लेंगे और फिर संसदीय प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं है। संसद की कार्यवाही 15 दिन की है और उसमें 13 विधेयक लाने की तैयारी है। इससे यह साफ हो जाता है कि वे कोई पूरी चर्चा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि ये बिल रुकावट के बीच पास हों।

शिवसेना-यूबीटी की सांसद ने कहा, "सत्तापक्ष नहीं चाहता है कि विपक्ष के मुद्दे जनता के बीच तक पहुंचें और वहां जनता के विषय को संसद में विपक्ष उठाए, जिससे सरकार की कमियां सबके सामने आएं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज तक के इतिहास में शीतकालीन सत्र की अवधि सबसे कम रखी गई है। इसके पीछे इनकी यह सोच है कि सदन चले नहीं। मैं मानती हूं कि जो लोग संसदीय लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास रखते हैं, वे उनके कारनामे देखें और जवाबदेही तय की जाए।"

एसआईआर के विषय पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, "एसआईआर की वजह से बीएलओ पर जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, वह चिंता की बात है। कुछ लोग तो तनाव में अपनी जान भी गंवा रहे हैं, हार्ट अटैक भी झेल रहे हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, वे भी अपने अधिकारों को लेकर तनाव में हैं।"

उन्होंने कहा कि भरोसे बनाने के तरीके होने चाहिए, ताकि जब कोई बीएलओ घर जाए, तो वह तथ्य और सच्चाई के आधार पर काम करे, न कि राजनीतिक एजेंडा के आधार पर। उस पर इस बात का दबाव न हो कि मतदाता सूची में किसका नाम होना चाहिए और किसका नहीं।

राज्यसभा में 'जय हिंद' और 'वंदे मातरम' जैसे नारों पर रोक को लेकर शिवसेना-यूबीटी की सांसद ने कहा, "राज्यसभा में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नियमों, तमीज और गाइडलाइंस के तहत 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे नारे नहीं लगाए जा सकते। इन नारों ने पूरे देश को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने और आजादी के लिए लड़ने के लिए एकजुट किया था। आज वही भाजपा, जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट रखने का दावा करती है और दूसरों को देशद्रोही कहती है, हमसे कह रही है कि हम 'जय हिंद' या 'वंदे मातरम' नहीं कह सकते। उन्हें यह अधिकार किसने दिया है?"

---आईएएनएस

 

 

Public Issuesdemocratic processParliament SessionOpposition VoiceIndian Politicsgovernment policiesPolitical Criticism

Related posts

Loading...

More from author

Loading...