Priyanka Chaturvedi Statement : चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई: प्रियंका चतुर्वेदी

नई दिल्ली: शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दावा किया कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना गलत रहेगा।

आईएएनएस से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "प्रक्रिया चल रही थी और अंदरूनी दबाव की वजह से बीएलओ का काम चल रहा था। साथ ही, यह समझना जरूरी है कि बीएलओ में शामिल लोग टीचर और सरकारी कर्मचारी हैं, और कई स्कूलों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और इसी कारण यह समय बढ़ाया गया है। मेरा मानना ​​है कि यह प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा होना चाहिए। किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना यह गलत रहेगा।"

इंडिगो संकट पर रिएक्शन देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "सरकार विफल रही है। मोनोपॉली को लेकर बड़े पैमाने पर चिंता थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। डीजीसीए के अधिकारी बार-बार सीईओ को बुला रहे हैं, लेकिन यह स्थिति पैदा होने से पहले उनके हाथ किसने बांधे थे? इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं ली?"

शिवसेना-यूबीटी सांसद ने कहा कि लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है।

इसी बीच, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की स्कूलों में 'वंदे मातरम' गीत को अनिवार्य करने की मांग पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जब भी सुधा मूर्ति संसद में बोलती हैं, तो देश के लिए उनका गहरा प्यार और कमिटमेंट साफ दिखता है। इसी सिलसिले में उन्होंने मैंडेट मांगा है। साथ ही, मेरा मानना ​​है कि देश के हर नागरिक, हर बच्चे को हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में पता होना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी भावना, सेवा और विश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए।"

