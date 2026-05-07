Priyanka Chaturvedi Statement : प्रियंका चतुर्वेदी ने सुवेंदु अधिकार के पीए की हत्या पर जताया दुख, कहा-चुनावी हिंसा सही नहीं

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस घटना पर शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे किसी भी हालत में ऐसी हिंसा को जन्म नहीं दे सकते, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए।

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, "सुबह उठकर सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की लक्षित हत्या की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। चुनाव के नतीजे ऐसी हिंसा को जन्म नहीं दे सकते और न ही देना चाहिए, जो राज्य में कानून-व्यवस्था को पटरी से उतार दे।"

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी आरोपी हैं, उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले। चंद्रनाथ रथ के परिवारवालों, उनके दोस्तों, सहकर्मियों और अधिकारी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।" उन्होंने "ॐ शांति" लिखते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी।

दरअसल, बुधवार रात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उन पर अचानक फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग तुरंत उन्हें पास के नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस हत्या के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है। हालांकि, टीएमसी इन आरोपों को निराधार बता रही है और मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

चंद्रनाथ रथ लंबे समय से सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उनकी हत्या ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है।

--आईएएनएस