Priyank Kharge Statement : राहुल गांधी के पास 'वोट चोरी' के पर्याप्त सबूत: मंत्री प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर जो कुछ भी कहा है, वो पूरा सबूतों के साथ कहा है। उनके बयान में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है। उनका बयान पूरी तरह से विश्वसनीयता से प्रेरित है, जिसे किसी भी कीमत पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसी व्यक्ति के पास 2 से ज्यादा वोट 10 बूथों पर कैसे हो सकते हैं। यह अपने आप में वाजिब सवाल है। ऐसी स्थिति में इस सवाल का उठना लाजिमी है कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार का हिस्सा बन चुका है, जिसके तहत यह सब काम किया जा रहा है? लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि महादेवपुरा, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई राज्यों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालों का उठना लाजिमी है।

मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि भाजपा अपने आप को राजनीतिक मोर्चे पर मजबूत नहीं समझे; वो असल मायने में उतनी मजबूत नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, ये लोग संवैधानिक स्थिति को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है।

--आईएएनएस