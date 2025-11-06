भारत समाचार

Priyank Kharge Statement : भाजपा और आरएसएस इतिहास को नहीं पढ़ना चाहती : प्रियांक खड़गे

प्रियांक खड़गे बोले—भाजपा-आरएसएस काल्पनिक इतिहास में जी रहे हैं
Nov 06, 2025, 03:59 PM
भाजपा और आरएसएस इतिहास को नहीं पढ़ना चाहती : प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और भाजपा पर तीखा प्रहार किया है।

खड़गे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस एक ऐसा वैकल्पिक इतिहास गढ़कर उसमें जीते हैं जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

प्रियंक खड़गे ने कहा, "विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, भाजपा और आरएसएस एक ऐसे इतिहास में जीना पसंद करते हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। सच यह है कि 1930 के दशक में ही रवींद्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट कर दिया था कि 'वंदे मातरम' मातृभूमि के लिए लिखा गया गीत है, किसी जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चतुर्थ या किसी अन्य जॉर्ज के सम्मान में नहीं। यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की समस्या यह है कि वे अपने ही इतिहास को पढ़ने की कोशिश नहीं करते।

खड़गे ने कहा कि यदि भाजपा नेता और सभी स्वयंसेवक आरएसएस के मुखपत्र 'ऑर्गनाइजर' में प्रकाशित संपादकीयों को पढ़ें, तो उन्हें समझ आएगा कि वे इतिहास में कितनी बार राष्ट्र-विरोधी रुख में दिखाई दिए हैं।

उन्होंने कहा, "मैं भाजपा नेताओं और सभी स्वयंसेवकों से आग्रह करता हूं कि वे ऑर्गनाइजर पत्रिका में छपे पुराने लेख पढ़ें। उन्हें समझ आएगा कि इतिहास में किस तरह के विचार उन्होंने सामने रखे हैं और देश के लिए उनका रुख कैसा रहा है।"

बता दें कि कर्नाटक के भाजपा सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने एक बयान में कहा था कि का राष्ट्रगान 'जन गण मन' ब्रिटिशों के स्वागत के लिए लिखा गया था और उस समय 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान बनाए जाने की जोरदार मांग उठी थी। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है।

फिलहाल, भाजपा और आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

--आईएएनएस

 

 

RSSBJPVande MataramOrganiser MagazineKarnataka PoliticsHistory DebatePriyank Kharge

