Kurnool Bus Tragedy : आंध्र प्रदेश बस हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा

Oct 24, 2025, 07:02 AM
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुए बस हादसे पर शोक व्यक्त किया। शुक्रवार सुबह कुरनूल जिले में एक निजी बस में आग लगी थी, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत होने की जानकारी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

 

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पर संवेदना व्यक्त करते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई दुखद बस आग दुर्घटना से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा, "इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

 

प्रधानमंत्री ने मुआवजा राशि की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।"

 

यह भीषण दुर्घटना कुरनूल जिले के कल्लूर मंडल के चिन्नाटेकुर गांव के पास हुई, जब एक निजी वोल्वो बस में आग लग गई। बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी। इसी बीच अचानक से बस में आग की लपटें उठीं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। 12 यात्री आपातकालीन द्वार तोड़कर मामूली चोटों के साथ बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।

 

आंध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, "इतने सारे लोगों की जान जाना वाकई दिल दहला देने वाला है।"

 

उन्होंने अधिकारियों को घायलों को कुरनूल अस्पताल पहुंचाने और हर संभव चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने परिवहन और बचाव दलों को दुर्घटनास्थल पर तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश दिए।

 

 

 

 

