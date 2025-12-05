भारत समाचार

Lakshmibai Donation : राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉ. के लक्ष्मी बाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, भुवनेश्वर एम्स को सेविंग्स दान देने के लिए की प्रशंसा

डॉ. लक्ष्मीबाई को 100वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति मुर्मू की शुभकामनाएं
Dec 05, 2025, 01:30 PM
राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉ. के लक्ष्मी बाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, भुवनेश्वर एम्स को सेविंग्स दान देने के लिए की प्रशंसा

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को डॉ. के लक्ष्मीबाई को 100वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। डॉ. के लक्ष्मीबाई उस वक्त तब सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने भुवनेश्वर एम्स में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी कोर्स शुरू करने के लिए अपनी जिंदगी भर की 3.4 करोड़ रुपए की बचत दान करने का ऐलान किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. के लक्ष्मी बाई को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको आपके 100वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देती हूं। आपको अच्छी सेहत मिले।

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पत्र में लिखा, "मुझे पता चला कि हाल ही में आपने अपनी सेविंग्स में से काफी पैसा एम्स भुवनेश्वर में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी कोर्स शुरू करने के नेक काम के लिए डोनेट किया है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और मैं आपके इस सोच-समझकर किए गए काम की बहुत तारीफ करती हूं।"

राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारें सभी को सस्ती और आसानी से मिलने वाली हेल्थकेयर देने के लिए काम कर रही हैं। मुझे यकीन है कि आप जैसे दिलदार लोगों का हिस्सा लेना दूसरों को भी आगे आने और सरकार की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि मैं समझती हूं कि आपने लगभग चार दशक लंबे करियर में हमेशा लड़कियों और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। आपकी जिंदगी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एजुकेशन किसी इंसान को फायदा पहुंचा सकती है और बदले में समाज में अच्छे बदलाव ला सकती है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा कि मैं आपके लिए खुशहाल जिंदगी की दुआ करता हूं।

--आईएएनएस

 

