President Murmu Visit : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11-12 दिसंबर को कर सकती हैं मणिपुर का दौरा

इंफाल: सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11-12 दिसंबर को मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर जा सकती हैं और वह इंफाल के नुपी लाल कॉम्प्लेक्स में 86वें नुपी लाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी।

हालांकि, अधिकारियों ने अभी राष्ट्रपति का शेड्यूल और कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन 11 दिसंबर से मुर्मू के संभावित दो दिवसीय दौरे के लिए मणिपुर की राजधानी इंफाल में जोरदार तैयारियां चल रही हैं।

मणिपुर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी तक दिल्ली में राष्ट्रपति सचिवालय से कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन उन्हें एक वीवीआईपी के दौरे के लिए सुरक्षा और अन्य संबंधित व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है। इंफाल के बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों की मरम्मत और रंगाई-पुताई की जा रही है और उन्हें रंगीन झंडों और अन्य चीजों से सजाया जा रहा है।

हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर केशमपत जंक्शन के पास राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक बड़ा बैनर भी लगाया गया है। खबरों के मुताबिक, कुछ उग्रवादी संगठनों ने पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति के दौरे का विरोध करने के लिए पूरी तरह से बंद का आह्वान किया है।

नुपी लाल दिवस समारोह में शामिल होने के अलावा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 दिसंबर को महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा कर सकती हैं। हर साल 12 दिसंबर को मनाए जाने वाले नुपी लाल का संबंध 1904 और 1939 में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में हुए दो महिला नेतृत्व वाले आंदोलनों से है।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति के 12 दिसंबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागा आदिवासी बहुल सेनापति जिले की यात्रा करने की भी उम्मीद है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मणिपुर दौरे के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है क्योंकि 'विकसित भारत' को 'विकसित मणिपुर' से और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहां अन्याय के खिलाफ लड़ने की समृद्ध और ऐतिहासिक परंपराएं हैं।

इंफाल में, ऐतिहासिक कांगला किले से प्रधानमंत्री ने 1,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 17 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।

इंफाल में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन की गई उन 17 परियोजनाओं में नई दिल्ली के द्वारका और कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में मणिपुर भवन, सिविल सचिवालय, नया पुलिस मुख्यालय और इंफाल पश्चिम जिले के मंत्रीपुखरी में विशेष आर्थिक क्षेत्र भवन, और चार स्थानों (तेंगनौपाल, नोनी, पल्लेल, मोइरांग) पर इमा मार्केट (सभी महिला बाजार) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने आदिवासी बहुल जिले चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों के लिए 7,300 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

--आईएएनएस