Droupadi Murmu Visit : शिमला प्रवास के दौरान सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पांच दिन के प्रवास के दौरान शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा करेंगी और पालमपुर में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन देंगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

27 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में रुकेंगी। इसके बाद, 28 अप्रैल को वह शिमला के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी। बयान में कहा गया है कि 29 अप्रैल को वह अटल टनल का दौरा करेंगी।

इसके बाद, 30 अप्रैल को वह पालमपुर में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वह राष्ट्रपति निवास, मशोबरा में एक 'एट होम' रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी और फिर 1 मई को दिल्ली रवाना होने से पहले वह शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा करेंगी।

मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास अप्रैल 2023 में आम जनता के लिए खोल दिया गया।

वर्तमान में अधिकारी पर्यटकों को राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन निवास तक पहुंचाने के लिए एक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। शिमला से मशोबरा तक की यह सेवा 25 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति मुर्मु के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी।

हिमाचल सड़क परिवहन निगम की मुफ्त बस सेवा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शिमला के मॉल रोड स्थित लिफ्ट पार्किंग से चलती है।

राष्ट्रपति निवास के एक गाइड अजय भारद्वाज ने बताया कि आगंतुक 174 साल पुराने राष्ट्रपति निवास, प्राकृतिक रास्तों और इमारत के अन्य हिस्सों, जिनमें इसके लॉन और पार्क भी शामिल हैं, को घूमकर देख सकते हैं।

1850 में कोटी के राजा द्वारा यूरोपीय वास्तुकला शैली में निर्मित, राष्ट्रपति निवास, जिसे पहले 'रिट्रीट बिल्डिंग' के नाम से जाना जाता था, भारत में मौजूद चार राष्ट्रपति आवासों में से एक है।

अन्य तीन आवास हैं, देहरादून में स्थित राष्ट्रपति रिट्रीट, 'राष्ट्रपति आशियाना'; तेलंगाना में 'राष्ट्रपति निलयम' और नई दिल्ली में राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, 'राष्ट्रपति भवन'।

--आईएएनएस

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