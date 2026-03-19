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Droupadi Murmu Ayodhya Visit : राम मंदिर में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा, करेंगी 'श्री राम यंत्र' की स्थापना

अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मु का दौरा, राम मंदिर में अनुष्ठान और सम्मान समारोह का आयोजन
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Dainik Hawk·
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Mar 19, 2026, 05:16 AM
राष्ट्रपति मुर्मु का अयोध्या दौरा: राम मंदिर में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा, करेंगी 'श्री राम यंत्र' की स्थापना

अयोध्या: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को अयोध्या का दौरा करेंगी। वे राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

 

अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंदिर परिसर की दूसरी मंजिल पर 'श्री राम यंत्र' और 'श्री राम नाम मंदिर' की स्थापना करेंगी। एक वैदिक अनुष्ठान भी होगा। ये अनुष्ठान दक्षिण भारत, काशी और अयोध्या के 51 वैदिक विद्वानों की ओर से पुजारी गणेश्वर शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न कराए जाएंगे।

 

इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन करीब 400 कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करेंगी, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा, वे मंदिर परिसर के बाहरी हिस्से में स्थित एक मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगी। इस बाहरी हिस्से को 'परकोटा' के नाम से जाना जाता है।

 

अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति का काफिला सुबह करीब 11 बजे मंदिर परिसर में पहुंचने की उम्मीद है, और वे वहां लगभग चार घंटे तक रुकेंगी।

 

इस कार्यक्रम में कई धार्मिक और सामाजिक नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियां भी शामिल हैं। इस अवसर के लिए करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, और सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, परिवहन तथा आवास के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

 

राष्ट्रपति की यात्रा से पहले पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर भगवा झंडे और सजावटी बैनर लगाए गए हैं। बुधवार को, अयोध्या भर में ऐसे बैनर लगाते हुए कार्यकर्ता देखे गए, जिन पर राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें छपी हुई थीं।

 

तैयारियों के बारे में बात करते हुए अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टिकाराम फुंडे ने आईएएनएस को बताया, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो।" उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा के दिन 'वीआईपी दर्शन' बंद रहेंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी, सिवाय उस समय के, जब राष्ट्रपति स्वयं मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी।

 

अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि सुरक्षा को लेकर विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, "हमें राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान सुरक्षा उपायों और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई है। हवाई अड्डे पर उनके आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए उनकी ओर से अपनाए जाने वाले मार्ग तक, हर एक चीज की योजना उसी के अनुरूप बनाई गई है।"

 

उन्होंने आगे कहा, "हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 'दर्शन' के लिए आने वाले आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।"

 

--आईएएनएस

 

 

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