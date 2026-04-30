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Indian President : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा करेंगी

राष्ट्रपति मुर्मु का शिमला दौरा समाप्त, सेना प्रशिक्षण कमान का करेंगी निरीक्षण
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 30, 2026, 02:17 PM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा करेंगी

शिमला: एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दिल्ली रवाना होने से पहले शुक्रवार को शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा करेंगी। यह दौरा उनके मशोबरा स्थित आधिकारिक आवास पर पांच दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रवास का समापन होगा।

मशोबरा में राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति निवास के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आगंतुकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की।

एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने आधिकारिक आवास के लॉन में खुमानी का पौधा भी लगाया।

गुरुवार को पालमपुर के चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के प्रस्तावित संबोधन से पहले, शहर में सुरक्षा का कड़ा घेरा बना दिया गया था, और स्थानीय प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग जैसे हवाई खेलों पर पांच घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

27 अप्रैल से शुरू हुई अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को अपना आधार बनाया और कई दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

28 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मु ने शिमला के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा आयोजित भोज में भाग लिया।

मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास अप्रैल 2023 में आम जनता के लिए खोला गया था।

वर्तमान में अधिकारी राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन निवास तक पर्यटकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रदान करते हैं।

शिमला से मशोबरा के लिए यह सेवा राष्ट्रपति मुर्मु के दो साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में 25 जुलाई 2024 को शुरू की गई थी।

हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की यह निःशुल्क बस सेवा शिमला के मॉल रोड स्थित लिफ्ट पार्किंग से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती है।

राष्ट्रपति निवास के एक गाइड ने बताया कि आगंतुक 174 साल पुराने राष्ट्रपति निवास, प्रकृति पथों और भवन के अन्य हिस्सों (लॉन और पार्क शामिल) का भ्रमण कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/

 

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