Prayagraj Triveni Sangam : त्रिवेणी की लहरों में पितरों को मिलता है वैकुंठ का मार्ग! जानें प्रयागराज में श्राद्ध कर्म का रहस्य

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज एक पवित्र तीर्थस्थल है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह संगम केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली और पुण्यदायक माना गया है। यही कारण है कि प्रयागराज को तीर्थराज, अर्थात सभी तीर्थों का राजा, कहा गया है। यहां पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे पवित्र कर्म करना अत्यंत फलदायक और मोक्षप्रद माना गया है।

त्रिवेणी संगम पर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे स्नान, दान, जप, यज्ञ या श्राद्ध, सामान्य स्थानों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायक होता है। महाभारत, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में संगम क्षेत्र को पितृमोक्ष का प्रमुख द्वार बताया गया है। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत जब तर्पण संगम के पवित्र जल में किया जाता है तो वह पितरों तक पहुंचता है।

धार्मिक मान्यता है कि प्रयागराज संगम में किया गया तर्पण पितरों को न केवल संतोष देता है, बल्कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए पितृ पक्ष में लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पिंडदान और तर्पण करने आते हैं। कहते हैं कि यहां श्राद्ध करने से पितृऋण की पूर्ति होती है और जीवन में पितृदोष से मुक्ति, मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि और वंश वृद्धि होती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम ने लंका विजय के बाद जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ के लिए सबसे पहला पिंडदान प्रयागराज के संगम तट पर ही किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पहला पिंडदान प्रयागराज में, दूसरा काशी में और अंतिम गया धाम में किया जाता है। सनातन धर्म में प्रयागराज को भगवान विष्णु का मुख, काशी को विष्णु का पेट और गया को विष्णु के चरण के रूप में दर्शाया गया है। इन तीनों स्थलों पर पिंडदान करने से आत्मा को संपूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

प्रयागराज संगम पर श्राद्ध करते समय पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज, अन्न दान, वस्त्र दान आदि विशेष रूप से किए जाते हैं। इन कार्यों से न केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, बल्कि श्राद्धकर्ता को भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है।

वहीं जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी कारण से खुद प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। व्यक्ति ऑनलाइन प्रयागराज से अनुभवी पुरोहितों से बात कर घर बैठे अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करा सकता है। साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से ब्राह्मण दान भी दे सकता है।