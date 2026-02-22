Pratikur Rahman TMC Join : चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में हलचल, सीपीआई (एम) नेता प्रतिकुर रहमान टीएमसी में शामिल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के राज्य समिति सदस्य और पार्टी के प्रमुख युवा नेताओं में गिने जाने वाले प्रतिकुर रहमान शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। सीपीआई (एम) नेतृत्व ने बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी द्वारा रहमान को औपचारिक रूप से टीएमसी में शामिल किया गया।

गौरतलब है कि रहमान ने 2024 के लोकसभा चुनावों में डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई (एम) के उम्मीदवार के रूप में बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

टीएमसी में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रहमान ने कहा कि सीपीआई (एम) छोड़ने का उनका निर्णय पार्टी के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण था।

उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीतियों और राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करती है। रहमान ने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है। जी हां, मैंने समझौता किया है- समझौता भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने का है।"

पार्टी में उनका स्वागत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि रहमान ने तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क कर राज्य की जनता के लिए काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि सीपीआई (एम) में युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के भीतर सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर पार्टी के नेतृत्व के रुख की आलोचना की।

उन्होंने आगे सीपीआई (एम) पर राज्य में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) जैसे मुद्दों के खिलाफ प्रभावी ढंग से विरोध करने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह घटनाक्रम इस साल के अंत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सामने आया है और राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इसका राजनीतिक महत्व होने की उम्मीद है।

