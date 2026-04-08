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Global Conflict Concerns : बढ़ते वैश्विक तनाव पर प्रताप सिंह बाजवा की शांति अपील, कहा- 'आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देगी'

बाजवा ने युद्ध की बयानबाजी के बीच शांति और कूटनीति का संदेश दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 08, 2026, 03:56 AM
बढ़ते वैश्विक तनाव पर प्रताप सिंह बाजवा की शांति अपील, कहा- 'आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देगी'

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बाजवा ने बढ़ते वैश्विक तनाव और युद्ध की बयानबाजी पर चिंता जताते हुए शांति की अपील की है।

प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बाजवा ने लिखा, "बढ़ते तनाव और युद्ध की बयानबाजी के बीच, दुनिया को एक पल रुकना चाहिए और विनाश के बजाय समझदारी को चुनना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "वैज्ञानिक प्रगति को सभ्यताओं को आगे बढ़ने की शक्ति देनी चाहिए, न कि एक-दूसरे को मिटाने की। जैसा कि महात्मा गांधी ने हमें याद दिलाया था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है।"

बाजवा ने उम्मीद जताई कि बेहतर समझ कायम होगी, शांति बहाल होगी और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मानवता संघर्ष से ऊपर उठ जाएगी।

प्रताप सिंह बाजवा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और विभिन्न देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा कर दी है।

बाजवा ने महात्मा गांधी के प्रसिद्ध सिद्धांत अहिंसा और शांति का हवाला देते हुए कहा कि बदले की भावना से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति को मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करने की बात कही, न कि विनाश के हथियार बनाने के लिए।

उन्होंने सभी देशों के नेताओं से अपील की है कि वे बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलें, ताकि मानवता को अनावश्यक युद्ध और विनाश से बचाया जा सके।

बाजवा ने इस मैसेज के साथ ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस ट्रूथ पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने ईरान पर तेज हमले का संकेत दिया था। ट्रंप ने लिखा, "आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि, अब जब हमारे यहां 'पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन' हो गया है, जहां अलग, ज़्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है; कौन जाने? हमें आज रात पता चल जाएगा, यह दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक होगा। 47 सालों की जबरदस्ती वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के महान लोगों का भला करे!"

--आईएएनएस

 

 

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