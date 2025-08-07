भारत समाचार

प्रशांत किशोर बोले– वोट बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के नाम पर दें, चेहरों पर नहीं।
Aug 07, 2025, 05:56 AM
जमालपुर: बिहार के जमालपुर में जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बदलाव सभा को संबोधित किया। यह आयोजन रामपुर फुटबॉल मैदान में किया गया।

प्रशांत किशोर ने जनता को संकल्‍प दिलाकर बच्‍चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू ऐसे पिता हैं जिनके बच्‍चों ने 9वीं कक्षा पास नहीं किया है, लेकिन वह चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का राजा बने। आप (जनता) अपने बच्‍चों को देखिए आपके बच्‍चों ने एमए और बीए कर लिया, लेकिन उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। क्या आपको अपने बच्‍चे की चिंता नहीं है।

उन्‍होंने आगे कहा कि बिहार के लोगों की दुर्दशा देखो, अगर गांव में पूछो कि वोट किसको दिया है तो कहेंगे कि मोदी को दिया है। मोदी पाकिस्‍तान पर बम गिराएंगे। जमालपुर में बैठकर क्या आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है या 56 इंच, लेकिन बिहार के बच्‍चों का बगैर खाना खाए सीना सिकुड़कर 15 इंच हो गया है। यह आपको नहीं दिख रहा है और कहोगे कि बिहार का कोई विकास ही नहीं हो रहा है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया, चाय बेचने वाले देश के राजा हो गए। लालू यादव का चेहरा देखकर वोट दिया, भैंस चराने वाले बिहार के राजा बन गए, नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट किया तो वह 20 साल से प्रदेश के राजा हैं। एक बार प्रशांत किशोर की बात मानकर वोट अपने बच्‍चों के भविष्‍य के लिए दीजिए। आपके वोट में बहुत ताकत है, आपका बच्‍चा बेरोजगार नहीं रहेगा।

उन्‍होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में जनता अपने बच्‍चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना चाहती है। जनता किसी भी जाति और धर्म में पड़ने वाली नहीं है।

 

 

