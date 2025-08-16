भारत समाचार

Arun Kumar Singh Death: झारखंड के आदित्यपुर में पुलिस सब-इंस्पेक्टर का शव मिला, मौत की वजह साफ नहीं

आदित्यपुर में इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का शव, जांच में जुटी पुलिस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 16, 2025, 01:00 PM
जमशेदपुर:  झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर में शनिवार को एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह रांची में रहते थे और हाल तक सरायकेला जिले में पदस्थापित थे।

स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर के आरआईटी थाना से सटे जागृति मैदान के पास स्थित एक मुर्गा दुकान के पीछे शव देखा और तत्काल आरआईटी थाना पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

मृतक की पहचान इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई। बताया गया कि वह रांची से सरायकेला मालखाना का चार्ज देने आदित्यपुर आए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

जांच टीम पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह आत्महत्या है, दुर्घटना है या फिर किसी साजिश का परिणाम। घटनास्थल से कई साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जांच में जुटी टीम को जल्द ही मौत की असली वजह का सुराग मिल सकता है। अरुण कुमार सिंह पुलिस विभाग में अनुभवी और ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। वह पूर्व में भी आरआईटी थाना में तैनात रह चुके थे और इलाके से अच्छी तरह परिचित थे। वह अगले साल रिटायर होने वाले थे। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को सकते में डाल दिया है।

लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारी का इस तरह संदिग्ध हालात में शव मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

 

