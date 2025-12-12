Pune Infrastructure Projects : सीएम फडणवीस ने पीएमआरडीए बैठक की अध्यक्षता की, नदी सफाई और मेट्रो लाइन-3 को मिली तेजी

नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गुरुवार को 'पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण' (पीएमआरडीए) की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पुणे महानगरीय क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में पीएमआरडीए के 27 गांवों में सीवेज मैनेजमेंट कार्यों के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस कदम से लगभग 39.42 लाख नागरिकों को बेहतर स्वच्छता और सीवर व्यवस्था का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुणे शहर में अग्निशमन तैयारी और फायर प्रिवेंशन उपायों को मजबूत किया जाए, ताकि क्षेत्र में आग से संबंधित जोखिमों को कम किया जा सके।

बैठक में नदी संरक्षण को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। सीएम ने सभी संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में प्रदूषित पानी को नदियों में न जाने दिया जाए। साथ ही नवले ब्रिज के पास एनएच-48 और एनएच-548डीडी पर सर्विस रोड के निर्माण कार्यों को तुरंत शुरू करने के आदेश दिए, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और ट्रैफिक मूवमेंट सुचारु रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से और परस्पर समन्वय के साथ पूरे किए जाएं।

बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लिखा, "पुणे की प्रगति को शक्ति देना: साफ नदियों से लेकर तेज मेट्रो तक। आज नागपुर में 'पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी' (पीएमआरडीए) की एक मीटिंग की अध्यक्षता की। पीएमआरडीए के तहत 27 गांवों में सीवेज मैनेजमेंट के कामों के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी, जिससे बेहतर सफाई के जरिए 39.42 लाख नागरिकों को फायदा होगा। पूरे क्षेत्र में आग सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुणे शहर के आग से बचाव के उपायों को तैयार करने का निर्देश दिया।"

सीएम ने कहा, "एजेंसियों को नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने का निर्देश देकर नदी के कायाकल्प पर ज़ोर दिया। अधिकारियों के बीच करीबी तालमेल और समय पर काम पूरा करने के साथ, दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नवाले ब्रिज के पास एनएच-48 और एनएच-548डीडी के किनारे सर्विस रोड का काम शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही, मान-हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन 3 को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया ताकि यह भीड़भाड़ कम कर सके और मुख्य कॉरिडोर में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।"

सीएम फडणवीस ने आगे लिखा, "इन सीवेज, आग सुरक्षा, नदी, सड़क और मेट्रो पहलों को दृढ़ता से लागू करने के साथ, पुणे आधुनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित शहरी शासन का एक उदाहरण स्थापित करता रहेगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।"

