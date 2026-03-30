PMK Candidates : पीएमके ने एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए में बची 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

चेन्नई: पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने अंबुमणि रामदास के नेतृत्व में आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने बाकी 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

गठबंधन में पीएमके को कुल 18 सीटें मिली हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवार पहले ही घोषित किए जा चुके थे। अंबुमणि रामदास की पत्नी सौम्या अंबुमणि को धर्मपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है।

चेन्नई की पेरम्बूर सीट से पीएमके की कोषाध्यक्ष थिलागवती चुनाव लड़ेंगी। यहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विजय भी इसी सीट से चुनाव मैदान में हैं।

अंबु चोलन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें तिरुप्पोरूर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उनका मुकाबला वकील के. बालू से होगा।

वहीं, आरक्षित कट्टुमन्नारकोइल सीट पर पीएमके ने थोल. थिरुमावलवन के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है, जिससे यहां कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।

पार्टी ने कुछ सीटों पर बदलाव भी किए हैं। माइलम के विधायक शिवकुमार अब विक्रवंडी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य सी.वी. षणमुगम माइलम सीट से चुनाव लड़ेंगे।

मेट्टूर के विधायक सी. सदाशिवम को अब सेलम उत्तर सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। यह बदलाव पार्टी की जीत की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया है।

अन्य सीटों पर पट्टाली महिला संगम की राज्य सचिव डॉ. तमिलारसी अधियामन वृद्धाचलम से चुनाव लड़ेंगी। वहीं, पूर्व विधायक कार्थी को सेलम पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पाडी सेल्वम पेन्नागरम से, सी.आर. भास्करन पोलुर से और संयुक्त महासचिव वैथी जयकोंडम से चुनाव लड़ेंगे।

इसके अलावा, अधिवक्ता के. सरवनन शोलिंगुर से, सिद्धमल्ली पलानीस्वामी मायिलादुथुराई से, पी. महेशकुमार उथिरामेरुर से और ए.पी. चेझियन ऋषिवंदियम से उम्मीदवार बनाए गए हैं।

इन सभी घोषणाओं के साथ पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने अपनी 18 सीटों पर उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। इससे साफ है कि पार्टी तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस