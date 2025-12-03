PMAY Ramnagar : गरीबों के लिए उम्मीद की किरण बनी प्रधानमंत्री आवास योजना, 528 परिवारों को मिला आशियाना

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) गरीब और बेघर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। सालों से पक्के घर में रहने का सपना देख रहे सैकड़ों परिवारों को आखिरकार अपना आशियाना मिल गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रामनगर में कुल 528 जरूरतमंद परिवारों को आवास आवंटित किए गए।

नगरपालिका प्रशासन की ओर से इन आवासों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर पूरा किया गया। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को आवंटन पत्र और सभी दस्तावेज भी सौंपे गए।

घर मिलने के बाद लाभार्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से किराए या अस्थायी झोपड़ियों में रहकर जीवन गुजारने को मजबूर थे। कभी इधर, कभी उधर शरण लेने की स्थिति ने उनके जीवन में असुरक्षा और परेशानी बढ़ा दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का और सुरक्षित घर मिल गया है। लाभार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वे योजना को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

लाभार्थी अनीषा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारे पास पहले घर नहीं था, लेकिन अब पीएम आवास योजना की वजह से पक्का घर मिला है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं।

गौड़ा देवी ने भी खुशी जताते हुए कहा कि सरकार ने हमें अच्छा घर दिया है। हम बहुत खुश हैं और सरकार के आभारी हैं। कांति देवी का कहना है कि हमारे पास पहले कोई घर नहीं था। अब सरकारी योजना की वजह से अपना घर मिला है। यह हमारे लिए बड़ी राहत है।

रुबीना ने आईएएनएस को बताया कि हम 18 साल से किराए पर और अलग-अलग जगहों पर रहते थे। अब सरकार ने हम पर मेहरबानी की और घर दिया। हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं, यास्मीन का कहना है कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। पहले हम किराए के मकानों में रहते थे, अब अपना घर मिल गया है। लाभार्थी प्रवीण ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से हमें घर मिला है। हमारे पास घर नहीं था, अब है। हम बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह योजना गरीब और जरूरतमंदों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत लोगों को रहने के लिए सुरक्षित जगह, बच्चों के लिए स्थिर वातावरण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने रामनगर के सैकड़ों परिवारों की जीवन परिस्थितियों में बड़ा बदलाव लाया है। जिनके पास कभी घर होने का सपना भी धुंधला था, आज वे पक्के घर में भविष्य की नई शुरुआत कर पा रहे हैं।

