Narendra Modi Rally : पीएम मोदी ने फारबिसगंज में जनसभा को किया संबोधित तो लोग बोल- एनडीए की बनेगी सरकार

अररिया: बिहार के फारबिसगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा में उमड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सरकार की नीतियों की सराहना की। लोगों ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

रैली स्थल पर मौजूद लोगों ने आईएएनएस से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खुश हैं।

स्थानीय निवासी संजय गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे।

वहीं, मोहम्मद नजीर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। इससे पहले भी वे तीन बार यहां आ चुके हैं। हर बार भाजपा जीती है और इस बार भी जीतेगी।

सोनू कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ‘जंगलराज’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “पहले की सरकार में अपराधियों का बोलबाला था। उस दौर को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद से स्थिति बदली है और प्रदेश में विकास हुआ है। जनता का भरोसा अब भी एनडीए पर कायम है।

धर्मानंद झा ने कहा कि पहले बिहार में जंगलराज था, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद हम सुरक्षित महसूस करते हैं। राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ी है। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर घर में नौकरी देना संभव नहीं है। अब जनता मूर्ख नहीं बनती, वह सोच-समझकर वोट देती है।

उन्होंने आगे कहा कि पलायन को कोई सरकार पूरी तरह नहीं रोक सकती, लेकिन एनडीए सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन और बिजली जैसी सुविधाएं दी हैं। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है? 14 नवंबर को एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा।

वहीं, अजय कुमार ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। हमारे राज्य का जीडीपी जितना नहीं है, उतनी नौकरियां देने की बात करते हैं। यह साबित करता है कि उनकी बातें हकीकत से दूर हैं।

--आईएएनएस