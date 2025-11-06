भारत समाचार

Narendra Modi Gujarat Visit : प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को जाएंगे गुजरात, बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल

गुजरात में पीएम मोदी करेंगे आदिवासी गौरव दिवस पर जनसभा संबोधन
Nov 06, 2025, 03:43 PM
सूरत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

नरेश पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पीएम मोदी नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दिन को पूरे देश में ‘आदिवासी गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देव मोगरा माता मंदिर में दर्शन करेंगे और आदिवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। वे अपने संबोधन में आदिवासी समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे तथा बिरसा मुंडा के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को भी रेखांकित करेंगे।

मंत्री नरेश पटेल ने बताया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में 7 से 13 नवंबर तक ‘जनजाति गौरव यात्रा’ निकाली जाएगी। यह यात्रा अंबाजी से एकता नगर और उमरगाम से एकता नगर तक लगभग 1,378 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

इस यात्रा के दौरान 14 जिलों के 88 गांवों में भ्रमण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज में जागरूकता बढ़ाना और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेना है।

प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को डेडियापाड़ा में आयोजित मुख्य समारोह में देशभर के आदिवासी समुदाय को संबोधित करेंगे और विकास की कई योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

 

