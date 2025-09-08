बीड: केंद्र सरकार की तरफ से आम जनमानस को ध्यान में रखकर कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'। इस योजना से महाराष्ट्र के बीड जिले के निवासी भी लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने महाराष्ट्र के बीड जिले में रहने वाली भाग्यश्री मुंडे की किस्मत बदल दी। आर्थिक तंगी से जूझ रही भाग्यश्री अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थीं और तभी उन्हें मुद्रा योजना के बारे में पता चला। भाग्यश्री ने मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया और इससे मिली रकम से कॉमन सर्विस सेंटर खोला।

भाग्यश्री शैलेश मुंडे ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि वह खुद के पैरों पर खड़ा रहना और अपना कारोबार शुरू करना चाहती थीं, लेकिन घर की स्थिति और पैसे की कमी के चलते वह आगे बढ़ नहीं पा रही थीं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के विज्ञापन से भाग्यश्री के हौसले बुलंद हो गए।

उन्‍होंने बताया कि वह मुद्रा योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। वे अपने परिवार का भी सहारा बनी हैं। भाग्यश्री ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।

खास बात यह है कि मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, यह लोन विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध होता है। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को बढ़ावा देना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए तक, किशोर कैटेगरी के तहत 50,001 रुपए से पांच लाख रुपए तक, तरुण कैटेगरी के तहत 5,00,001 रुपए से 10 लाख रुपए तक और तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।