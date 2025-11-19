Kiren Rijiju : प्रधानमंत्री मोदी ने किरेन रिजिजू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, केद्रीय मंत्री ने जताया आभार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने संसदीय कार्यवाही को 'अधिक प्रोडक्टिव' बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। संसद को अधिक प्रोडक्टिव बनाने और जनहितैषी कानून बनाने पर केंद्रित उनके प्रयास सराहनीय हैं। समाज के समावेशी और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने पर उनका जोर भी उतना ही उल्लेखनीय है। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

इसके बाद, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक उत्साहवर्धक शुभकामनाओं के लिए मैं उनका आभारी हूं। 'विकसित भारत' के प्रति आपका दृढ़ संकल्प लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यह मुझे और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ सेवा करने की मेरी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "आपके मार्गदर्शन से, मैं अपने राष्ट्र के उत्थान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए समर्पित हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किरेन रिजिजू को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने के मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के आपके प्रयास उत्साहजनक हैं। ईश्वर आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सकारात्मकता प्रदान करे।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की।

किरेन रिजिजू का जन्म 19 नवंबर, 1971 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग के नाखू गांव में एक बौद्ध परिवार में हुआ था।

एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आने वाले रिजिजू ने छात्र जीवन से ही सार्वजनिक मामलों में गहरी रुचि दिखाई। 31 वर्ष की आयु में, उन्हें भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सदस्य (2002-04) नियुक्त किया गया। 2004 में वे पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए, जो देश के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।

वे अरुणाचल प्रदेश से चार बार सांसद रह चुके हैं और 18वीं लोकसभा में तीन बौद्ध सांसदों में से एक हैं।

