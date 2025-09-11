भारत समाचार

PM Modi Punjab Floods Visit : पीएम मोदी ने लिया पंजाब बाढ़ का जायजा, किसान संदीप कंबोज को दिया मदद का भरोसा

फाजिल्का में पीएम मोदी ने किसानों से मुलाकात कर बाढ़ राहत का आश्वासन दिया
Sep 11, 2025, 01:10 AM
पीएम मोदी ने लिया पंजाब बाढ़ का जायजा, किसान संदीप कंबोज को दिया मदद का भरोसा

फाजिल्का: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हाल ही में आई भारी बारिश, बादल फटने तथा बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया।

इस बीच फाजिल्का के किसान संदीप कंबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा कीं, जिन्हें पीएम ने गंभीरता से सुना और मदद का आश्वासन दिया।

फाजिल्का जिले के मौजम गांव निवासी संदीप कंबोज की सात एकड़ जमीन, जो गांव मुहर जमशेर में है, इस बार भी सतलुज के पानी की चपेट में आ गई। यह गांव तीन तरफ से पाकिस्तान सीमा से घिरा है और इसे देश से जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। संदीप उन 19 किसानों में शामिल हैं, जिन्हें पीएम मोदी से मिलकर अपनी समस्याएं बताने का मौका मिला।

उन्होंने बताया कि पीएम के साथ 45 मिनट की बातचीत बहुत सकारात्मक माहौल में हुई। पीएम ने सभी किसानों को सहज होकर अपनी बात रखने को कहा।

संदीप कंबोज ने सुझाव दिया कि सतलुज के पानी से हर साल होने वाले नुकसान से बचने के लिए तार की बाड़ के साथ-साथ एक बांध बनाया जाए।

उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि तार की बाड़ को 10 फीट ऊंचा किया जाए और सड़क को ऊंचा किया जाए तो तटबंध बनाया जा सकता है। पीएम ने उनके सुझाव पर अमल करने का वादा किया।

संदीप कंबोज ने हिंदी में पीएम से बात की ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। उन्होंने बंजर भूमि का मुद्दा भी उठाया।

संदीप कंबोज ने बताया कि जब उन्होंने पीएम के सामने 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' कहा तो पीएम ने भी उसी उत्साह के साथ जवाब दिया।

संदीप कंबोज ने पीएम को एक संवेदनशील और किसानों के प्रति गंभीर नेता बताया। उन्होंने कहा कि मुलाकात से पहले उनके मन में संदेह था, लेकिन पीएम की सादगी और सहजता ने इसे दूर कर दिया। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि अगर पंजाब सरकार नुकसान की रिपोर्ट भेजे तो केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद देगी। पंजाब के लिए दरवाजे खुले हैं।

 

 

