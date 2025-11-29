भारत समाचार

Pm Modi Visit : प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर, 60वें डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल

रायपुर में पीएम मोदी, डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन में सुरक्षा रणनीतियों पर होगा मंथन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 29, 2025, 04:12 AM
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर, 60वें डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। वह 60वें डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ ही हफ्तों में यह उनका राज्य का दूसरा दौरा है और यह पहली बार है कि वह लगातार तीन दिनों तक यहां रुकेंगे।

कर्नाटक और गोवा में लगातार कई कार्यक्रमों के बाद शाम लगभग 7 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे (माना) पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमन डेका, उप-मुख्यमंत्रियों अरुण साव और विजय शर्मा तथा कई कैबिनेट मंत्रियों ने स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) परिसर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों (डीजीपी-आईजीपी) के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन दिवसीय सम्मेलन (28-30 नवंबर) का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी निदेशक तपन डेका, गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए।

इस दौरान रायपुर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें ड्रोन निगरानी और यातायात डायवर्जन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी 29-30 नवंबर को सम्मेलन के व्यावसायिक और समापन सत्रों की अध्यक्षता करेंगे।

इस दौरान चर्चाएं महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित होंगी, जिनमें बस्तर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का मुकाबला करना शामिल है, जहां हाल के संयुक्त अभियानों ने नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके साथ ही साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा प्रबंधन और नए आपराधिक कानून भी चर्चा में शामिल रहेंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कर्नाटक और गोवा में दो विशेष कार्यक्रमों के बाद डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गया हूं। भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत होगी।

--आईएएनएस

 

 

Internal SecurityPM ModiPolice ConferenceDGP IGP ConferenceAmit ShahRaipur Newsnational securityChhattisgarh politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...