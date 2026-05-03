Vikramaditya Clock : पीएम मोदी की यात्रा से काशी विश्वनाथ की वैदिक घड़ी बनी वैश्विक चर्चा का केंद्र

वाराणसी/भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम की हालिया यात्रा ने 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अप्रैल को प्रार्थना करने के बाद वैदिक घड़ी का अवलोकन किया और इसे "प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शानदार संगम" बताया। उनके इस कथन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, आधिकारिक चैनलों पर लाइव प्रसारण को हजारों दर्शकों ने देखा और टेलीविजन कवरेज लाखों लोगों तक पहुंचा। विभिन्न प्लेटफार्मों पर 78 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, हैशटैग 'विक्रमोत्सव वाराणसी' भारत के ट्रेंडिंग सेक्शन में पहले स्थान पर रहा, जबकि कई संबंधित हैशटैग ने भी काफी लोकप्रियता हासिल की। ​​अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिली इस सशक्त प्रतिक्रिया से भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता में बढ़ती रुचि झलकती है।

बता दें कि उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित वैदिक घड़ी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया था और इसे 4 अप्रैल को मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने इस पहल के महत्व को समझाते हुए कहा कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत की प्राचीन समय प्रणाली की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करती है और इसे आधुनिक पीढ़ी के लिए सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है।

अधिकारी ने आगे कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक खगोलीय ज्ञान के प्रति जागरूकता को पुनर्जीवित करना और इसे समकालीन तकनीक के साथ जोड़ना है।

पारंपरिक घड़ियों के विपरीत, वैदिक घड़ी सूर्योदय पर आधारित 30 घंटे के चक्र का अनुसरण करती है और समय को 30 मुहूर्तों में विभाजित करती है। यह तिथि, नक्षत्र, योग, करण और ग्रहों की स्थिति सहित विस्तृत पंचांग तत्व भी प्रदर्शित करती है, जिससे पारंपरिक भारतीय पंचांग प्रणाली की व्यापक समझ मिलती है।

इस पहल को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में भी विस्तारित किया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर पर उपलब्ध है। 189 से अधिक भाषाओं का समर्थन करने वाला यह ऐप सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, शुभ और अशुभ समय और महाभारत काल से लेकर वर्तमान तक के 7,000 वर्षों के पंचांग की जानकारी प्रदान करता है। इसमें वैदिक समय प्रणाली पर आधारित अलार्म की सुविधा भी शामिल है।

मध्य प्रदेश सरकार के एक अन्य अधिकारी ने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाराणसी में इस पहल की सफलता के बाद देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों, जिनमें प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थल और अयोध्या का राम मंदिर में इसी तरह की वैदिक घड़ियां स्थापित करने की योजना है, ताकि इस ज्ञान परंपरा को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया जा सके।

अधिकारियों का मानना ​​है कि यह परियोजना न केवल एक सांस्कृतिक स्थापना है, बल्कि भारत की पारंपरिक वैज्ञानिक विरासत को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में भी एक कदम है। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक पहुँच के साथ जोड़कर, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इस बात का प्रतीक बन गई है कि कैसे विरासत और प्रौद्योगिकी मिलकर सार्थक जनभागीदारी का सृजन कर सकते हैं।

--आईएएनएस

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