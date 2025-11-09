PM Modi Uttarakhand Visit : खेल, शिक्षा से सड़क और सुरक्षा तक, उत्तराखंड को 8 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिली

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना के 'रजत जयंती उत्सव' के मौके पर उत्तराखंड को आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 930 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7210 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 161.98 करोड़ रुपए की लागत के पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित पावर सब-स्टेशन और 38.71 करोड़ रुपए में देहरादून के मसूरी में बना पावर सब-स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी की गई है। इस पर 32.61 करोड़ रुपए खर्च हुए।

देहरादून में 128.56 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई। राजकीय पॉलिटेक्निक चंपावत, टनकपुर, ताकुला, बाडेछीना, चिन्यालीसौण और कुल्सारी में नए भवनों को समर्पित किया गया, जिनकी लागत 128.56 करोड़ रुपए है। 110.03 करोड़ रुपए की लागत की लोक निर्माण विभाग की 10 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। पेयजल विभाग- जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट, बागेश्वर के बागेश्वर नपौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर में पम्पिंग पेयजल योजना की शुरुआत की गई। इस पर 80.81 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

पिथौरागढ़ के धारचूला के अन्तर्गत ग्वालगांव भूस्खलन के उपचारात्मक कार्य के लिए 84.09 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिथौरागढ़ और देहरादून में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए गए, जिनकी लागत 66.57 करोड़ रुपए रही। कौशल विकास के क्षेत्र में 25.91 करोड़ रुपए की लागत से प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग की कार्यशाला का निर्माण कार्य कराया गया। नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी ग्राउंड का निर्माण हुआ है। इसमें 18.61 करोड़ रुपए की लागत आई।

19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें सौंग बांध पेयजल परियोजना (लागत 2491.96 करोड़ रुपए) और जमरानी बांध पेयजल परियोजना (लागत 2584.10 करोड़ रुपए) भी शामिल हैं।

पिथौरागढ़ के धारचूला में कालीनदी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजना (लागत 140.22 करोड़ रुपए), चमोली के पीपलकोटी में 400 केवी का सब-स्टेशन (लागत 340.29 करोड़ रुपए), टिहरी के घनसाली में 220 केवी का सब-स्टेशन (लागत 277.23 करोड़ रुपए) और चंपावत के बनबसा में 220 केवी का सब-स्टेशन (लागत 223.71 करोड़ रुपए) बनाया जाएगा।

इसके अलावा, चम्पावत के लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना (लागत 256.96 करोड़ रुपए) होगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 10 योजनाएं (लागत 127.43 करोड़ रुपए), पौड़ी के यमकेश्वर में गौहरी रेंज के अंतर्गत चौरासी कुटिया का पुनरुद्धार कार्य (लागत 100.89 करोड़ रुपए), राजकीय पॉलीटैक्निक लोहाघाट, सल्ट, दन्या, गरूड़, द्वाराहाट और पोखरी में भवन निर्माण कार्य (लागत 100.67 करोड़ रुपए), टिहरी और देहरादून के पर्यटन विकास कार्य, (लागत 58.21 करोड़ रुपए) किया जाएगा।

देहरादून और हल्द्वानी में रैन बसेरा (लागत 55 करोड़ रुपए), उप जिला चिकित्सालय खानपुर का भवन निर्माण (लागत 39.42 करोड़ रुपए), कपकोट और कर्णप्रयाग में पम्पिंग पेयजल योजना, जबकि नानकमत्ता में पेयजल योजना का पुर्नगठन (लागत 79.83 करोड़ रुपए), नैनीताल के लालकुआं में अत्याधुनिक दुग्धशाला की स्थापना (लागत 80.77 करोड़ रुपए), पौड़ी में पेयजल योजना (लागत 15.16 करोड़ रुपए) और भरसार पौड़ी गढ़वाल में चैनलिंक फेंसिग कार्य (लागत 11.48 करोड़ रुक फेंसिग कार्य (लागत 11.48 करोड़ रुपए) किया जाएगा।

--आईएएनएस