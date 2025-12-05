भारत समाचार

Pm Modi Jewar Visit : 15 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं जेवर का दौरा: विधायक धीरेंद्र सिंह

जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले पीएम मोदी के संभावित दौरे की चर्चा तेज
Dec 05, 2025, 07:54 AM
ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में जेवर विधानसभा क्षेत्र से विधायक धीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 15 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर का दौरा कर सकते हैं। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां की जा रही हैं।

विधायक धीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि क्षेत्र के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के दूसरी बार जेवर दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जेवर आना हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर धीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि अभी तक एयरोड्रम लाइसेंस नहीं मिला है। इसके मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी के जेवर आने की तारीख तय होनी थी।

उन्होंने बताया कि उद्घाटन के समय एयरपोर्ट की तरफ आने वाले सभी रास्तों को दुरुस्त कराया जाएगा। इसके अलावा, पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कुछ रास्ते, जो एयरपोर्ट बनने के समय बंद किए गए हैं, उन्हें खोलने के लिए बोला जाएगा। इन सभी तैयारियों को लेकर उन्होंने गुरुवार को एयरपोर्ट साइट पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि जेवर में तैयार हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के बीच मल्टीनेशनल कंपनियों ने जेवर की तरफ उद्योग शुरू किए हैं, जो 'गेम चेंजर' साबित होंगे। इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद पूरे राज्य में खुशहाली आएगी। युवाओं को भी रोजगार के असंख्य अवसर मिलेंगे।

भाजपा विधायक ने कहा कि यह दशकों से हमारी अभिलाषा थी कि कब जेवर क्षेत्र में तरक्की आएगी। हम अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जेवर इतना आगे निकल चुका है कि वह भविष्य में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के साथ-साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना रोल निभाएगा।

--आईएएनएस

 

 

