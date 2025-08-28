भारत समाचार

Mahatma Ayyankali Jayanti 2025: पीएम मोदी ने महात्मा अय्यंकाली को दी श्रद्धांजलि, कहा- पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे उनके विचार

महात्मा अय्यंकाली जयंती पर पीएम मोदी और नेताओं ने किया उन्हें नमन
Aug 28, 2025, 12:22 PM
पीएम मोदी ने महात्मा अय्यंकाली को दी श्रद्धांजलि, कहा- पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे उनके विचार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समाज सुधारक महात्मा अय्यंकाली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने महात्मा अय्यंकाली के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "महात्मा अय्यंकाली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वे ज्ञान और शिक्षा के प्रति भी बहुत समर्पित थे। उनके प्रयास पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा अय्यंकाली को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "महान संत महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। एक सुधारक और सामाजिक अग्रदूत, अय्यंकाली ने समुदायों के बीच सेतु निर्माण के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने एक अखंड समाज की नींव रखी और शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मार्ग हमारी प्रेरणा है।"

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अय्यंकाली को याद करते हुए कहा, "आज हम महात्मा अय्यंकाली को याद कर रहे हैं, जिन्होंने निडर होकर जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और श्रमिकों के अधिकारों के लिए खड़े रहे। उनके संघर्ष सामाजिक न्याय और समानता की हमारी लड़ाई में मार्गदर्शक हैं। आइए, हम उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए आंदोलनों को मजबूत करके उनकी विरासत को कायम रखें।"

भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "आज वेल्लायामबालम में महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित की।"

बता दें कि महात्मा अय्यंकाली एक प्रमुख सामाजिक सुधारक और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। वे केरल के त्रावणकोर (वर्तमान तिरुवनंतपुरम) में पैदा हुए और सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है।

 

 

