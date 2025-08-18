भारत समाचार

PM Modi Kolkata Visit: पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में प्रमुख मेट्रो लिंक को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे।
Aug 18, 2025, 05:45 AM
कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता और आसपास के इलाकों में तीन नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर भी करेंगे।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की जानकारी दी।

उन्होंने बताया, "प्रधानमंत्री सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। वहां मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे मेट्रो से जेसोर रोड से जय हिंद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक का सफर करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से दमदम सेंट्रल जेल ग्राउंड जाएंगे, जहां उनके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रम होंगे।"

बता दें, इससे पहले मार्च 2024 में उन्होंने देश की पहली अंडरवॉटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था और हुगली नदी के नीचे से मेट्रो में सफर किया था।

इस बार प्रधानमंत्री ऑरेंज लाइन (न्यू गरिया से एयरपोर्ट) और ग्रीन लाइन (सेक्टर फाइव से हावड़ा मैदान) पर विस्तारित सेवाओं की शुरुआत करेंगे।

पीएम मोदी ने इससे पहले न्यू गरिया से रुबी (हेमंत मुखर्जी स्टेशन) तक ऑरेंज लाइन की सेवा शुरू की थी। अब वे रुबी से बेलियाघाटा तक की सेवा की शुरुआत करेंगे। इससे ईएम बाईपास पर न्यू गरिया से बेलियाघाटा तक मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

समिक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "राज्य में 43 रेलवे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। अगर किसी राज्य में जमीनी नीति ही स्पष्ट नहीं है और सरकार यह ऐलान कर दे कि हम एक इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, तो रेलवे जैसी योजनाएं कैसे पूरी होंगी?"

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बंगाल में रेलवे और मेट्रो की बेहतर सेवाएं मिलें, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों के कारण यहां विकास की रफ्तार थम रही है।

 

 

