Chhattisgarh New Assembly : सीएम विष्णु देव साय को डॉ. रमन सिंह ने दिया आमंत्रण

छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे नए विधानसभा भवन का लोकार्पण समारोह
Oct 30, 2025, 05:38 AM
छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण : सीएम विष्णु देव साय को डॉ. रमन सिंह ने दिया आमंत्रण

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण दिया।

 

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट के दौरान डॉ. सिंह ने आमंत्रण पत्र सौंपा। यह आयोजन 1 नवंबर 2025 को नवा रायपुर में होगा, जो राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जो प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण साबित होगा।

 

मुख्यमंत्री साय ने अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यह अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को नवीन विधानसभा भवन समर्पित किया जा रहा है। पीएम मोदी के कर-कमलों से इस भव्य एवं सुसज्जित भवन का लोकार्पण प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा। यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं, विकास यात्रा और जनभावनाओं का प्रतीक बनेगा, जिसके हम सभी साक्षी बनेंगे।"

 

रायपुर में 52 एकड़ क्षेत्र में फैला यह विधानसभा परिसर आधुनिक व पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन का नमूना है। इसमें तीन मुख्य विंग, विधानसभा सभा भवन, विधायक विश्राम गृह और अधिकारी आवास हैं। भवन में 90 विधायकों के लिए वर्तमान क्षमता है, लेकिन भविष्य में 200 सदस्यों तक विस्तार संभव है। प्रत्येक विधायक को अलग डेस्क और सिंगल सीटिंग की सुविधा दी गई है।

 

परिसर में 700 वाहनों की पार्किंग, 1000 सीटों वाला सभागार, संग्रहालय, आयुर्वेदिक व एलोपैथिक अस्पताल (प्रत्येक में 8 बेड) शामिल हैं। सौर ऊर्जा से संचालित, वर्षा जल संचयन और महुआ, साल जैसी स्थानीय वृक्षों की वृहद रोपाई से यह 'हरित भवन' का उदाहरण है। निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जो 100 वर्षों तक टिकाऊ रहेगा।

 

मुख्यमंत्री साय ने अगस्त में दिल्ली में पीएम मोदी को न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

