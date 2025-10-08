PM Modi Maharashtra Visit : नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा नए भारत का प्रतीक: सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे। उन्‍होंने कहा कि यह एयरपोर्ट नए भारत का प्रतीक बनेगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश के विकास का प्रतीक है। यह नया एयरपोर्ट 'नए भारत' की उस तस्वीर को दर्शाता है, जहां संकल्प को सिद्धि में बदलने का जज्‍बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है।

फडणवीस ने कहा, “90 के दशक से हम बस सुनते आ रहे थे कि यहां नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लेकिन उसका सपना कभी साकार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण आज वह सपना हकीकत बन रहा है।” उन्होंने कहा, “यह एयरपोर्ट इतना विशाल और आधुनिक होगा कि महाराष्ट्र के जीडीपी को अकेले यह एक प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वॉटर टैक्सी से जोड़ा जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। उन्होंने कहा, “मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है, जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को साकार करने में सफल हुआ है।”

वहीं, इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा, “पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र आते हैं, उनके हाथों किसी न किसी मेगा प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण होता है। यह उनकी कार्यशैली की पहचान है।”

शिंदे ने कहा, “प्रधानमंत्री ने 2014 में भारत को विकसित बनाने की उड़ान भरी थी। आज यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी पीएम मोदी की सदी है। ‘मोदी हैं तो मुमकिन है’- यह केवल नारा नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है।”

उन्होंने बताया कि 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जबकि अब उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पूर्ववर्ती सरकार ने कई विकास परियोजनाओं पर ब्रेक लगाने का काम किया। मोदी सरकार ने उन योजनाओं को फिर से रफ्तार दी।”

किसानों की समस्या पर बोलते हुए शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए 32 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 33,565 करोड़ रुपए दिए हैं।”

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, “कांग्रेस अपने शासनकाल में महाराष्ट्र को मात्र 2 लाख करोड़ रुपए दे पाई थी, जबकि मोदी सरकार ने पिछले दस वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश दिया है।” उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, “कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार पहले था, जबकि पीएम मोदी के लिए देश पहले है।”