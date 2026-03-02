Narendra Modi Netanyahu Call : प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल के पीएम नेतन्याहू से हुई बात, भारत की चिंताओं से अवगत कराया

नई दिल्ली: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत ने संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया।

इससे पहले एक मार्च, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की और खाड़ी देश पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस कठिन समय में यूएई के साथ भारत की एकजुटता भी व्यक्त की थी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा था कि मैंने यूएई के राष्ट्रपति और मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। इन कठिन समय में भारत यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है।

पीएम मोदी ने यूएई में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के नेतृत्व का आभार भी जताया था। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं।

बता दें कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने पवित्र स्थल इमाम रजा दरगाह पर काला झंडा फहराया गया। वहीं, भारत में ईरानी दूतावास में ईरान के झंडे को आधा झुका दिया गया है। साथ ही दुनिया के तमाम देशों से अमेरिका और इजरायल के इस हमले की कड़ी आलोचना करने के लिए कहा।

--आईएएनएस