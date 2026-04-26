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Commemorative Stamp : प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया

एसआरसीसी की शताब्दी पर पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी कर संस्थान की यात्रा को सराहा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 04:35 AM
प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के शासी निकाय के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब कॉलेज अपनी शताब्दी मना रहा है, एक ऐसी शताब्दी जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और देश के आर्थिक और नेतृत्व परिदृश्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है।

संस्थान की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया।

डाक टिकट जारी करना 1926 में स्थापित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) की अटूट विरासत की औपचारिक मान्यता है।

दशकों से, यह कॉलेज एक छोटे से वाणिज्यिक विद्यालय से विकसित होकर वाणिज्य और अर्थशास्त्र शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जो लगातार राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है और वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं, वरिष्ठ सिविल सेवकों और प्रमुख नीति निर्माताओं सहित प्रभावशाली पूर्व छात्रों का एक विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है।

एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बैठक पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संस्थान की यात्रा की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शासी निकाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

उन्होंने आगे कहा कि शताब्दी समारोह शैक्षणिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्होंने कॉलेज के राष्ट्र निर्माण के भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

शताब्दी समारोह, जो पूरे वर्ष जारी रहे, में पूर्व छात्रों के सम्मेलन और शैक्षणिक संगोष्ठियों सहित कई उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात कॉलेज के राष्ट्रीय महत्व और भारत की मानव पूंजी में इसके योगदान को रेखांकित करती है।

शासी निकाय के सदस्यों ने स्मृति डाक टिकट जारी करने के इस नेक कार्य के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह डाक टिकट पिछले सौ वर्षों में एसआरसीसी की यात्रा में भागीदार रहे संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के समर्पण को सम्मानित करता है।

एसआरसीसी अपने दूसरे शतक में प्रवेश कर रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती मांगों के अनुरूप ढलते हुए उत्कृष्टता की अपनी परंपरा को जारी रखने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो सके।

--आईएएनएस

 

 

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