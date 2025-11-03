PM Modi Patna Roadshow: प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो, एनडीए नेताओं ने कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक

भारत समाचार

Nov 03, 2025, 01:23 AM
पटना:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को पटना में हुए रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने इसे राज्य की राजधानी में हुए सबसे बड़े राजनीतिक समारोहों में से एक बताया।

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि सड़कों पर लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि आज का रोड शो वाकई अद्भुत था। मैंने इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के 'जंगलराज' को वापस न आने दें।

भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया और महिलाओं की भारी भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लाखों महिलाएं मौजूद थीं, कई महिलाओं ने आरती की और फूल बरसाए। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का सम्मान देखकर हम भावुक हो गए।

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने कहा कि महिलाओं का छतों से जयकारा लगाना बिहार के घरों में प्रधानमंत्री मोदी की बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। पटना में आज का रोड शो बहुत बड़ा था और यह एनडीए की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को देखने के लिए रास्ते में भारी भीड़ जमा थी। लोग छतों से उन्हें देखते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ महिलाओं ने आरती की। काफिले के गुजरते ही समर्थकों ने 'मोदी मोदी' के नारे लगाए। रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, स्थानीय विधायक और उम्मीदवार नितिन नबीन सहित कई एनडीए नेता भी इसमें शामिल हुए, साथ ही पटना शहर से एनडीए के उम्मीदवार भी शामिल हुए।

 

 

