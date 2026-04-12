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PM Modi Road Show : सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो, लगे 'मोदी-मोदी' के नारे

बंगाल के बागडोगरा में पीएम मोदी का रोड शो, हजारों लोगों की उमड़ी भीड़
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 03:18 AM
बंगाल चुनाव: सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो, लगे 'मोदी-मोदी' के नारे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने शनिवार को तीन बड़ी रैलियों को संबोधित करने के बाद राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा में एक बड़े रोड शो में हिस्सा लिया।

रोड शो के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों से गुजरा, हजारों स्थानीय लोग सड़क के किनारे खड़े होकर 'मोदी-मोदी' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। शुरुआत में प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठे हुए दिखे और भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे। बाद में, वह गाड़ी की खिड़की से बाहर झुके और भीड़ की ओर हाथ हिलाया।

प्रधानमंत्री के इस सीधे जुड़ाव से सड़क किनारे खड़ी भीड़ का उत्साह और भी बढ़ गया, और उनके नारों की गूंज और भी तेज हो गई। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के दो बार के सांसद, राजू बिस्टा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस रोड शो का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि भीड़ का यह उत्साह इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में, खासकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में, उन्हें एक अभिभावक के तौर पर देखा जाता है। बिस्टा ने कहा कि आज सिलीगुड़ी में, हजारों लोग हमारे इस खूबसूरत क्षेत्र में उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे। उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका अभिवादन किया। हमारे प्रिय पीएम के लिए इतना प्यार और सम्मान देखना और उनका भी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस प्यार का जवाब देना। यह एक बेहद अद्भुत नजारा है।

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने तीन चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली पूर्वी बर्दवान जिले के कटवा में, दूसरी मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में, और तीसरी दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी में संबोधित किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। चुनावों के नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस

 

 

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