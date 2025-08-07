भारत समाचार

Modi Response US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप को देश के सांसदों की दो टूक, 'भारत न झुकेगा, न डरेगा, न रुकेगा'

पीएम मोदी का कड़ा संदेश- किसानों के हित सर्वोपरि, भाजपा नेताओं ने जताया समर्थन।
Aug 07, 2025, 11:05 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने गुरुवार को दो टूक शब्दों में कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के इस रुख की सराहना की।

भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि यह नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ट्रंप कितने भी प्रयास कर लें, यह देश आत्मसम्मान वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत न झुकेगा, न दबेगा, न डरेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अब तो पूरा विश्व अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है और भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। वहीं, विपक्ष को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि देश के मुद्दों पर उन्हें सरकार का साथ देना चाहिए और एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं समझते कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। हम दुनिया के 25 फीसदी मोबाइल का निर्माण करते हैं, हमारे यहां सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है और सबसे ज्यादा रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। 1.4 अरब भारतीय एकजुट हैं और भारत कभी ट्रंप के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप की ब्लैकमेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

भाजपा सांसद सीपी जोशी ने भी पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने गांव, गरीब और किसान के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज जो रुख उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अपनाया है, वह इस बात का प्रतीक है कि भारत का नेतृत्व अब पूरी तरह राष्ट्रहित में खड़ा है।

गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने का फैसला सामने आने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। सरकार किसानों और देश के हितों को सर्वोपरि मानकर ही आगे बढ़ेगी।

 

