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Maharana Pratap Jayanti : महाराणा प्रताप जयंती पर पीएम मोदी का नमन, बोले- अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं सदियों तक देंगी प्रेरणा

महाराणा प्रताप जयंती पर नेताओं ने वीरता और स्वाभिमान को किया नमन
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Dainik Hawk·
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May 09, 2026, 05:10 AM
महाराणा प्रताप जयंती पर पीएम मोदी का नमन, बोले- अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं सदियों तक देंगी प्रेरणा

नई दिल्ली: महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संदेश जारी कर महान योद्धा को नमन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक, देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मातृभूमि की आन-बान और शान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं युगों-युगों तक देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करती रहेंगी।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष में बिताया।

राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि महाराणा प्रताप का अप्रतिम साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। उनका जीवन आज भी युवाओं को राष्ट्र के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।

वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संदेश में महाराणा प्रताप को शौर्य, साहस और स्वाभिमान का अद्वितीय प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग, राष्ट्रभक्ति और संघर्ष सदियों से लोगों को मातृभूमि के सम्मान के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और स्वाभिमान पर कायम रहते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का साहस देता है।

बता दें कि महाराणा प्रताप जयंती 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 'वीर शिरोमणि' के नाम से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष और खासकर 1576 के हल्दीघाटी के युद्ध के लिए पूरे देश में सम्मान और गर्व के साथ याद किए जाते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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