Punjab Floods : प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले, 'वे हर मुश्किल में जनता के साथ'

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे की सराहना की है।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री का यह दौरा दिखाता है कि वह हर मुश्किल घड़ी में देश की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह उनकी संवेदनशीलता और जन-कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है।"

उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रहे मतदान के बीच, नरेंद्र कश्यप ने कहा, "भले ही 'इंडिया' गठबंधन के नेता अपने उम्मीदवार को लेकर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हों, एनडीए गठबंधन के लोग अपनी जीत और मतों की वृद्धि को लेकर आश्वस्त हैं। विपक्ष का आत्मविश्वास केवल दिखावा है, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह ऐतिहासिक होने वाला है कि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के वोट भी अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए के पक्ष में आ सकते हैं या कुछ लोग वोटिंग से दूर रह सकते हैं। कुल मिलाकर, उपराष्ट्रपति का यह चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए ऐतिहासिक और सफल रहने वाला है।"

एक्स-रे टेक्निशियन भर्ती मामले में सामने आई गड़बड़ी पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली के सवाल पर नरेंद्र कश्यप ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से कानूनी है। उन्होंने कहा कि यह एक अदालत का फैसला है और इस पर किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर नरेंद्र कश्यप ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने एबीवीपी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और छात्रों के हित में जरूरी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हमेशा छात्र समुदाय के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं।"