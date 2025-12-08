भारत समाचार

PM Modi Praises Suprabhatam : पीएम मोदी ने की डीडी के 'सुप्रभातम्' कार्यक्रम की तारीफ, बताया प्रेरणादायक

पीएम मोदी ने डीडी के सुप्रभातम् शो की प्रेरणादायक सामग्री की प्रशंसा की
Dec 08, 2025, 05:25 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'सुप्रभातम्' की तारीफ की है। उन्होंने इसे दिन की शुरुआत करने का एक ताजा और प्रेरणादायक तरीका बताया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम् कार्यक्रम सुबह-सुबह ताजगी भरा एहसास देता है। इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा होती है। भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है।"

एक अन्य एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने डीडी के इस शो के वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "सुप्रभातम् कार्यक्रम में एक विशेष हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। यह है संस्कृत सुभाषित। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर एक नई चेतना का संचार होता है। यह है आज का सुभाषित…"

प्रधानमंत्री ने शो का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया और दर्शकों को इसे देखने और कार्यक्रम की समृद्ध सांस्कृतिक सामग्री को जानने के लिए प्रोत्साहित किया।

डीडी न्यूज (दूरदर्शन न्यूज) पर प्रसारित होने वाला 'सुप्रभातम्' एक खास शो है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को उजागर करता है। इस कार्यक्रम का मकसद दर्शकों को योग, स्वस्थ जीवन, पारंपरिक ज्ञान और भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं पर सेगमेंट पेश करके उनके दिन को एक सार्थक शुरुआत देना है।

इस शो में आमतौर पर योग, ध्यान और आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों से प्रेरित जीवन शैली प्रथाओं पर विशेषज्ञ चर्चा, प्रदर्शन और जानकारी शामिल होती है। ये विषय सरकार के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यापक जनता के बीच पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के लगातार प्रयासों के अनुरूप हैं।

सुप्रभातम् आमतौर पर सुबह प्रसारित होता है। हालांकि व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन इस शो को कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। दर्शक इसे लाइव देख सकते हैं या डीडी न्यूज फेसबुक पेज या डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल या कई निजी नेटवर्क जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाल के एपिसोड देख सकते हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से सुप्रभातम् की दर्शक संख्या बढ़ेगी। खासकर उन दर्शकों के बीच जो सांस्कृतिक आधार के साथ स्वास्थ्य-उन्मुख विषयों को जोड़ने वाली सामग्री की तलाश में हैं।

आईएएनएस

 

 

